Eerst een privéconcert van Sting, dan personeel ontslaan

Microsoft heeft in Davos een privéconcert georganiseerd van superster Sting. Dat gebeurde daags voor het bedrijf 10.000 werknemers ontsloeg om kosten te besparen.

Genieten van een concert van Sting, in select gezelschap, en de dag later 10.000 medewerkers aan de deur zetten: bij Microsoft kan het. Dinsdag organiseerde Microsoft een optreden voor amper vijftig personen in Davos. Het topmanagement van het bedrijf, onder wie ceo Satya Nadella, was daar aanwezig op het World Economic Forum. Het charterde Sting - voormalige frontman van The Police - voor het exclusieve feestje. Dat kwam The Wall Street Journal te weten.

Pijnlijk detail: de dag erna maakte Microsoft bekend dat het 10.000 personeelsleden aan de deur zet, ofwel vijf procent van het personeelsbestand. Het is de grootste afslanking van Microsoft in acht jaar, die Nadella toeschrijft aan verslechterende economische omstandigheden. Op een podium in Davos zei Nadella eerder al dat ‘de techsector meer zal moeten doen met minder’.

Toen de ontslagen bekend raakten, ontstond er al wrevel bij Microsoft-personeel. Zo zijn de aankondiging gedaan tijdens een dure trip van het management naar de Zwitserse Alpen. Dat het daar ook een exclusief feestje met Sting organiseerde voor enkele lucky few- Stings gage is onbekend - heeft dat sentiment niet verbeterd. ‘The message in a bottle was you’re fired’, klonk het cynisch op Twitter, verwijzend naar de hit van The Police uit 1979.

Elitaire feestjes

Het World Economic Forum is een jaarlijkse bijeenkomst in Davos waar staats- en bedrijfsleiders van over de hele wereld samenkomen. En er wordt ’s avonds ook heel wat gefeest, inclusief optredens voor een select publiek waarvoor multinationals grote sterren laten invliegen.

De ontslagen bij Microsoft zijn de zoveelste in de techsector. Vandaag kondigde ook Google aan 12.000 jobs te schrappen. Ook Amazon (18.000), Meta (11.000) en Twitter (3.700) zetten heel wat medewerkers aan de deur.