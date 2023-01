Red Lions verslaan Japan met ruime cijfers, maar verliezen Hendrickx

Missie volbracht voor de Red Lions: ze versloegen Japan met 7–1, waardoor de groepswinst en het rechtstreekse ticket voor de kwartfinales hen nog moeilijk kan ontglippen. Toch was er ook slecht nieuws: de blessure van strafcornerspecialist Alexander Hendrickx.

Tegen Japan speelden de Red Lions vanmiddag voor de groepswinst. Het kwam erop aan zo veel mogelijk te scoren, want rechtstreekse concurrent Duitsland neemt het straks nog op tegen Zuid-Korea.

Hoewel het wachten was tot het tweede kwart voor de eerste treffer viel ­– Cédric Charlier schoot overhoeks binnen – gingen de jongens van bondscoach Michel van den Heuvel met een comfortabele en verdiende 4–0-bonus de rust in. Soms zeggen statistieken veel: balbezit: 72 procent, doelkansen: 10 tegen 1. De uitblinker? Tom Boon, die de 2–0 en 3–0 maakte en ook het vierde doelpunt op zijn naam kreeg (al gaf hij zelf aan dat Dockier de schutter van dienst was).

Alexander Hendrickx had op dat moment het veld al verlaten. Bij de eerste strafcorner was het misgelopen: de verdediger botste met een Japanse tegenstander, kreeg een tik op de rechterknie en moest geblesseerd naar de kant.

Tom Boon omsingeld door Japanners tijdens een van zijn goals. Foto: belga

Hoe groot de schade is, is onduidelijk. Maar het belang van de verdediger is groot: zowel op het vorige WK als de Olympische Spelen in Tokio was Hendrickx de topschutter van het toernooi. Hem moeten missen is sowieso een aderlating. Toeval of niet: nadat hij het veld had verlaten, wisten de Belgen in het derde kwart drie strafcorners op een rij niet te verzilveren.

In het laatste kwart van de wedstrijd diepten de Red Lions in een stevige eindsprint de kloof met de Japanners verder uit. Via Boon, Dockier en nog eens Boon werd het uiteindelijk 7–1 – het honderdste Belgische doelpunt op het WK.

Door de ruime 7–1-overwinning moeten de Duitsers straks met negen doelpunten verschil winnen tegen Zuid-Korea (een op papier sterkere tegenstander dan Japan), om de Belgen de groepswinst en het rechtstreekse ticket voor de kwartfinales nog af te snoepen.

Tegen India?

Lukt het onze oosterburen niet zo stevig uit te halen, dan ontlopen Tom Boon en co. de cross-overs en krijgen ze vier dagen rust. Komende dinsdag (14.30 uur Belgische tijd) moeten ze het in de kwartfinale dan wellicht opnemen tegen India, een van de outsiders voor de wereldtitel. Het gastland eindigde in groep D als tweede na Engeland en krijgt in de cross-overs Nieuw-Zeeland als tegenstander.