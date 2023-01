Swiatek gemakkelijk naar volgende ronde Australian Open

Iga Swiatek heeft zich makkelijk geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open. De Poolse nummer een van de wereld gunde haar tegenstander in de derde ronde, de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa (WTA 100), nauwelijks een spelletje. Na 55 minuten tennis stond er 6-0 en 6-1 op het scorebord van de Margaret Court Arena.

Iga Swiatek verloor vorig jaar in de halve finales van de Australian Open. Ze kon het eerste grandslamtoernooi van het jaar nog nooit winnen. Vorig jaar was ze wel de beste op Roland Garros en de US Open.

De Poolse treft in de vierde ronde Elena Rybakina (WTA 25). De Kazachse met Russische origine, vorig jaar verrassend winnares van Wimbledon, nam in haar derde ronde de maat van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 11), vorig jaar verliezend finaliste in Melbourne. Rybakina haalde het na twee uur en zes minuten tennis in drie sets (6-2, 5-7 en 6-2).

Coco Gauff plaatste zich in twee sets voor de vierde ronde. Foto: afp

Ook Coco Gauff (WTA 7) rondde makkelijk de kaap van de derde ronde. De achttienjarige Amerikaanse rekende in een uur en 35 minuten tennis af met haar landgenote Bernarda Pera (WTA 41). Het werd 6-3 en 6-2. Gauff ontmoet in de volgende ronde de Letse Jelena Ostapenko (WTA 17), in 2017 winnares van Roland Garros. Gauff haalde vorig jaar de finale in Parijs. In Melbourne raakte ze nooit verder dan de vierde ronde.

Jessica Pegula (WTA 3) blijft op dreef. Na een uur en vijf minuten haalde ze het met 6-0 en 6-2 van de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 61). In haar drie wedstrijden in Melbourne stond Pegula tot dusver nog slechts drie uur en 35 minuten op de baan. Ze liet ook nog maar elf spelletjes aan haar opponenten.

Jessica Pegula tijdens haar wedstrijd tegen Marta Kostyuk. Foto: ap

Pegula neemt het in de vierde ronde op tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 23), de winnares van Roland Garros in 2021. Krejcikova versloeg in de derde ronde een andere Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 39), in twee sets (6-2 en 6-3).

Mertens tegen Sabalenka

Oud-winnares Victoria Azarenka (WTA 24) doet het ook goed. De 33-jarige Wit-Russische rekende in haar derde ronde in drie sets (1-6, 6-2 en 6-1) af met de Amerikaanse Madison Keys (WTA 13). In de volgende ronde wacht mogelijk een duel met de Griekse Maria Sakkari (WTA 6). Die moet dan nog wel voorbij de Chinese Lin Zhu (WTA 87). Azarenka won de Australian Open in 2012 en 2013.

Aryna Sabalenka (WTA 5) is zaterdag de opponent van Elise Mertens (WTA 32) in de derde ronde van de Australian Open. De 24-jarige Wit-Russische, die in het verleden al halve finales haalde op Wimbledon en de US Open, versloeg in de tweede ronde de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 53) in twee korte sets (6-3 en 6-1).