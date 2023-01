De Lijn schrapt alle bussen in Limburg door winterweer

Er rijden voorlopig geen bussen meer uit van De Lijn in de provincie Limburg. Dat heeft de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij vrijdag omstreeks 13.00 uur bekendgemaakt via Twitter. Ze verwijst naar ‘de extreme weersomstandigheden’ in de provincie.

Na een drukke ochtendspits met sneeuw en hagel, blijft het aardig doorsneeuwen. Vooral in Limburg valt de sneeuw.

In de namiddag lijkt daar niet meteen een einde aan te komen. Het KMI heeft nog tot zaterdagmiddag code geel afgekondigd voor gladheid. In de meeste provincies is er vrijdagmiddag wel een korte onderbreking van de KMI-waarschuwing, maar in Limburg, Antwerpen en ook in Luik en Luxemburg blijft code geel onafgebroken gelden tot zaterdag 11 uur. Enkel aan de kust geldt code geel pas vanaf 2 uur ‘s nachts op zaterdag, tot 11 uur.