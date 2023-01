Vanaf vanavond tien dagen miserie op Antwerpse Ring

Het belooft opnieuw een druk weekend te worden voor wie vanuit het noorden naar Antwerpen wil rijden. Vanaf vrijdagavond wordt er opnieuw gewerkt aan de brugvoegen op het viaduct van Merksem. Dagjestoeristen kunnen gratis parkeren op de park-and-­rides van Merksem en Luchtbal. Ook het openbaar vervoer naar het centrum van Antwerpen is gratis.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde in het najaar van 2022 schade vast aan de brugvoegen op het viaduct van Merksem, in beide richtingen. In oktober en december werden al tussentijdse werken uitgevoerd. Dit weekend begint de volgende fase van de herstellingswerken op het viaduct.

De aannemer start met de werken in de richting van Gent. Van vrijdagavond 20 januari om 21 uur tot uiterlijk maandagochtend 23 januari om 5 uur worden preventief enkele intacte elementen vernieuwd. Dat gebeurt in twee fases. ‘Het verkeer moet richting Gent twee versmalde rijstroken volgen. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur’, zegt AWV-woordvoerder Stefanie Nagels. ’s Nachts is het mogelijk dat er tijdelijk maar een rijstrook beschikbaar is. De oprit Merksem wordt afgesloten, maar de afrit blijft wel toegankelijk.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor ernstige verkeershinder voor wie vanuit Nederland of het noorden van de provincie naar het stadscentrum wil. ‘Weggebruikers krijgen de raad om de omgeving van de werken op het viaduct van Merksem zo veel mogelijk te vermijden en zo de hinder te beperken op de Antwerpse Ring en de toekomende snelwegen’, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum.

Dagjestoeristen en soldenjagers kunnen het hele weekend gratis parkeren op de park-and-rides van Merksem en Luchtbal. ‘Gratis ­binnen- en buitenrijden kan van ­zaterdag 8 uur tot zondag middernacht’, legt Nagels uit. Het ­openbaar vervoer van en naar het stadscentrum is tijdelijk gratis. De rit naar het centrum van Antwerpen duurt ongeveer twintig minuten.

Na afloop van de werken richting Gent begint de aannemer maandag met de vernieuwing van de kapotte brugvoeg richting Nederland. ‘In oktober werd daar een tussentijdse ingreep uitgevoerd met veertien metalen platen’, zegt Nagels. ‘Daardoor kon de beschadigde brugvoeg beter worden beschermd tegen de druk die het passerende verkeer uitoefent.’

Nu de nieuwe voeg geleverd is, kan de definitieve herstelling eindelijk gebeuren. Nagels: ‘Van maandagavond 23 januari om 21 uur tot dinsdagochtend 31 januari om 5 uur zal de aannemer de platen die over de voeg liggen in twee fases verwijderen en de bestaande voeg opbreken.’

Liefkenshoektunnel

Vanaf maandag 31 januari zal het verkeer richting Nederland over twee versmalde rijstroken moeten en geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. ‘Bij het einde van de werken worden de vaste signalisatie en de snelheidscamera die er nu staan weggehaald. Dan geldt de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur, zoals ook elders op de Ring.’

Het Vlaams Verkeerscentrum zal de verkeersdrukte tijdens de werken in de gaten houden en in functie daarvan kan de Liefkenshoektunnel richting Gent en Nederland tolvrij worden gemaakt. ‘Dat zal gecommuniceerd worden in de verkeersbulletins op de radio en via de kanalen van het Verkeerscentrum’, verduidelijkt Bruyninckx nog.