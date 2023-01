Moederbedrijf Google schrapt 12.000 banen

Alphabet, met moederbedrijf van Google schrapt 12.000 banen. Dat is meer dan zes procent van het totale aantal werknemers. Alphabet is daarmee het nieuwste bedrijf dat ingrijpt na jaren van immense groei.

Het is het zakennieuwsagentschap Bloomberg dat met het bericht uitpakt. Het banenverlies komt er wereldwijd en in alle geledingen van het bedrijf, zegt ceo Sundar Pichai. Hij meldde het nieuws in een mail aan alle werkgevers en zei erbij dat hij de volledige verantwoordelijkheid voor de beslissing neemt.

Google komt daarmee in een rijtje van andere techgiganten die hun operaties drastisch inperken op grond van een slabakkende wereldeconomie en een enorm stijgende inflatie. Eerder gebeurde dat al bij Meta, Twitter en Amazon. Google had ingrepen nog het langst kunnen vermijden. Door een daling in de digitale advertenties had de groep evenwel geen andere keuze meer.

‘Er zijn momenten dat de onze focus moeten verleggen, onze kosten analyseren en prioriteiten leggen’, schrijft Pichai. ‘We staan voor een enorme uitdaging met artificial intelligence’, vervolgt hij.

Pichai zegt dat de werknemers zestien weken ontslagvergoeding zouden krijgen en zes maanden zekerheid over een ziekteverzekering. Voor het overige wil het bedrijf zich houden aan de regionale wetgeving in de Verenigde Staten.