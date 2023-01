De Verenigde Staten houden een Russisch vaartuig in de gaten voor de kust van Hawaï. Dat zou op zijn beurt mogelijk de VS in de gaten houden.

De Amerikaanse kustwacht merkt al enkele weken een bijzonder schip op in haar wateren. Het gaat over het Russische inlichtingenschip Viktor Leonov, weet CNN. Het gedraagt zich vreemd en komt daarom ook onder een Amerikaans vergrootglas te liggen. Zo voer het zonder lichten in slechte weersomstandigheden, reageerde het niet op oproepen van commerciële vaartuigen en maakte het een ‘treuzelende’ indruk.

‘Niet ongewoon, maar we houden het in de gaten’, reageert de Amerikaanse kustwacht in een persbericht. ‘Er passeren nog wel meer buitenlandse militaire vaartuigen.’ Om het schip in de gaten te houden, werkt de kustwacht samen met het ministerie van Defensie. Momenteel zou de Viktor Leonov ergens in de buurt van Hawaï varen. Eerder passeerde het vaartuig al voor de kust van North Carolina en Florida.

Het nieuws over het spionageschip komt er op een moment waarop de relaties tussen Washington en Moskou door de oorlog in Oekraïne op een ‘historisch dieptepunt’ zitten, zo luidden de woorden van Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdagmorgen. ‘En ik ben niet meteen hoopvol voor de toekomst’, besloot hij.