Ontploffing in inkomhal appartementsgebouw in Hoboken

Onbekenden hebben vannacht rond 4 uur een aanslag gepleegd in Hoboken. Daarbij is op een appartementsgebouw geschoten en is ook een explosief tot ontploffing gebracht. Er werd ook een spandoek opgehangen. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

Rond 3.45 uur donderdagnacht is er een aanslag gepleegd op een gebouw aan de Praaglaan in Hoboken, op de grens met Wilrijk. Een omwonende getuigt dat hij meerdere schoten hoorde, gevolgd door een explosie. ‘Het waren een tiental korte knallen snel achter elkaar, het klonk als een machinegeweer, daarna één grote knal’, vertelt de man.

Onbekenden hadden het gemunt op de inkomhal van een appartementsgebouw, die raakte zwaar beschadigd. De voordeur is eruit geblazen, brievenbussen zijn vernield en glasscherven liggen tot aan de overkant van de straat. Bij de aanslag vielen geen gewonden.

Volgens de bewoners zouden de daders, net als bij de aanslag van vorige week, een spandoek hebben opgehangen. Die was opgehangen in de inkomhal, maar was door de explosie verbrand en dus niet meer leesbaar.

De brandweer en ontmijningsdienst Dovo kwamen ter plaatse, alsook het gerechtelijk labo voor een sporenonderzoek. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

Spandoek

Vorige week werden de bewoners van Hoboken al opgeschrikt door een aanslag aan de Kioskplaats. In de gevel van een appartementsgebouw waren meerdere kogelinslagen zichtbaar. Ook de deur van het gebouw was vernield door een explosief, de ontploffing werd gefilmd door een bewakingscamera. Ook daar lieten de daders een groot spandoek achter, toen met de boodschap ‘dood aan hoerenzoon Ali’.

De aanslag zou gericht zijn aan bewoner Mehmet Ali U. (33), die in de haven werkte als bewakingsagent. U. werd in juli 2021 vervolgd voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de invoer van een partij cocaïne van 455,5 kilogram. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen, maar kwam later opnieuw in beeld bij de kraak van Sky ECC.