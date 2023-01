Column | Frans leren? Non, merci

De kinderen van Wouter Deprez zijn vlot tweetalig. En neen, die tweede taal is niet het Frans maar het Engels. Obviously. Want Frans? Wie houdt zich daar nog mee bezig, vinden Wouters kinderen. Frans is nodeloos ingewikkeld en zolang die Fransen zo moeilijk blijven doen, moeten ze niet verwachten dat buitenlanders aan hun flauwekul meedoen.