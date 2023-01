Play4 zendt vanaf vanavond de succesvolle HBO-reeks The White Lotus uit. Die was tot nu alleen maar betalend via Streamz te bekijken in Vlaanderen. Wat moet u weten voor u eraan begint?

Play4 wordt alsmaar meer een zender van extremen. Deze week lanceerde hij het entertainmentvehikel Play café, het soort programma waar we in Vlaanderen altijd bespaard van gebleven zijn. Elke vergelijking met De rode loper, destijds op Eén, is overigens onzin. Qua toon hangt Play café ergens tussen Dag allemaal en Big brother, dat deze barre winter helaas ook weer op de zender te zien is. Tegen dat soort onzin steken pareltjes als De rechtbank fel af. Vanaf vanavond serveert Play4 een ander pareltje, de succesvolle HBO-reeks The White Lotus. Wat moet u daarover weten?

1. Eén hotel, meerdere locaties

De bedenker van The White Lotus heet Mike White. De titel verwijst naar een luxeresort-keten. In het eerste seizoen ligt het resort, dat alleen uitzonderlijk rijke en verwende gasten ontvangt, in Hawaï (zie trailer bovenaan). Voor het tweede seizoen reizen we naar Sicilië. In de eerste aflevering blijkt telkens dat er een dode gevallen is. Vervolgens duiken we zes (of zeven) afleveringen lang terug in de tijd om erachter te komen wie in een doodskist naar huis gaat en waarom. Maar voor we die onthulling meekrijgen, leven we mee met de hotelgasten, wiens aparte verhaallijnen door de hotelgangen meanderen.

Er zijn veel redenen om naar The White Lotus te kijken. De paradijselijke zon is er een van, de steengoede, rake dialogen een tweede. Het indrukwekkendst is de manier waarop de serie de tijdgeest fileert en tot een cynische conclusie komt, zonder dat je daarbij een indigestie krijgt van de zwaarte en maatschappelijke relevantie. Het is allemaal ook gewoon grappig en heerlijk grotesk.

2. Jennifer Coolidge is schitterend

The White Lotus is een zogenoemde anthologieserie: elk seizoen heeft een afgerond verhaal met telkens nieuwe personages. Toch is er een personage, een ster, die in de twee seizoenen meespeelt: Jennifer Coolidge. U kunt zich haar nog herinneren als de milf in American pie, maar Coolidge - die bevriend was met bedenker White - kende dankzij deze reeks haar wereldwijde doorbraak. ‘Eindelijk word ik door mijn buren uitgenodigd’, zei ze toen ze op de Golden Globes uitvoerig bedankte met het beeldje voor beste actrice in haar handen. Die kreeg ze voor haar rol als Tanya in deze serie. Als Coolidge anno 2023 een (internet)fenomeen is geworden, heeft ze dat in de eerste plaats te danken aan The White Lotus.

3. Voorlopig maar één seizoen op Play4

Het tweede seizoen van The White Lotus was een van de grote hypes van deze winter. In Vlaanderen was de serie tot nu toe alleen op het betalende streamingplatform Streamz te zien. Ook daar is The White Lotus sinds oktober de best bekeken niet-Vlaamse serie. ‘Het is win-win voor zowel de Play4-kijkers als de Streamz-abonnees die de reeks nog niet ontdekt hebben’, zegt Ferre De Prins van Play4 over waarom de serie daar nu ook te zien is. Het is een uitstekende marketingstrategie: geef mensen zin door ze op een open zender als Play4 wekelijks te laten kijken, maar lok een deel van hen zo naar de betalende streamingdienst Streamz. Play4 is eigendom van Telenet, samen met DPG Media (VTM, hln.be) aandeelhouder van Streamz. In het beste geval wordt The White Lotus dus vooral een win-winsituatie voor Play4 én Streamz. Via een breed bekeken zender meer kijkers naar het betalende platform Streamz lokken is de bedoeling. Dat trucje probeert het moederbedrijf van Play4 bijna gelijktijdig uit met The flight attendant, de HBO-serie die vanaf 25 januari op Play6 te zien zal zijn, maar net zo goed in de catalogus van Streamz zit. En, zo belooft Play4, ook de reboot van Sex and the city, And just like that, is later vanuit diezelfde logica op Play4 te zien.

Het tweede seizoen van The White Lotus kan Play4 voorlopig nog niet uitzenden. Opdat een streamingdienst lang genoeg van een serie kan profiteren, duurt het vaak relatief lang vooraleer die op een niet-betalende uitgezonden mag worden. Het eerste seizoen is intussen anderhalf jaar oud, maar na dat razend populaire tweede seizoen staat het terug in de top tien van de best bekeken Streamz-series. Net onder, jawel, seizoen 2.

4. De muziek is magistraal (en ging viraal)

De muziek in The White Lotus is een dingetje. Om te beginnen is ‘Renaissance’, het deuntje in de begingeneriek, een oorwurm (zie trailer hierboven). Het is geschreven door een zekere Cristobal Tapia de Veer, een Canadees met Chileense roots die voor­namelijk componeert voor mystery- of sciencefictionseries als Utopia of Black mirror. Hij creëerde niet alleen de soundtrack voor de begingeneriek, maar maakte van de muziek in de serie bijna een extra personage. Die is vaak dreigend, soms kitscherig en grotesk, maar altijd betekenisvol.

• Soundtrack| De onzichtbare man in The White Lotus

Goeie muziek is alsmaar meer een katalysator voor de populariteit van series. Denk aan ‘Running up that hill’ van Kate Bush in Stranger things. Meer dan dertig jaar nadat het Bush dat nummer had geschreven, speelde het een cruciale rol in het vierde seizoen van Stranger things dat net voor de zomer in première ging. Sindsdien brak het alle records op sociale media en in de hitlijsten. Ook de voorbije maanden doken op Tiktok massaal video’s op van mensen die dansen - echt losgaan - op ‘Renaissance’, het begindeuntje van het tweede seizoen van The White Lotus. Het is een feestje.