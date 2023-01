Franstalige pers zet Olivier Vandecasteele op de voorpagina’s

Olivier Vandecasteele, de Belg die onterecht vastzit in een Iraanse cel, staat op alle voorpagina’s van de Franstalige kranten. Het gaat om een initiatief van de Franstalige pers en Amnesty International.

‘De Franstalige pers en meer dan vijftig personen verenigen zich om de vrijlating van Olivier Vandecasteele te vragen’, kopt Le Soir vanmorgen. DH zet de ‘#FreeOlivierVandecasteele’ voorop. ‘De mobilisatie voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele op z’n best’, leest het bij L’Echo.

Een samenwerking tussen de Franstalige pers en Amnesty International zet vandaag de oproep om de Belg Olivier Vandecasteele vrij te laten prominent in de kranten. Een vijftigtal bekende personen zegden hun steun toe. Het gaat onder meer om politici, atleten en academici. De kranten leggen uit dat Vandecasteele onterecht werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen. Het Iraans regime beschuldigt hem van spionage in de hoop Vandecasteele als pasmunt te kunnen gebruiken om een in België veroordeelde terrorist terug te bevrijden. De Belg zit nu bijna een jaar in de cel. Door de onmenselijke omstandigheden daar gaat erg slecht met zijn gezondheid.

Resoluties

Donderdag keurden zowel het Federale als het Europese parlement een resolutie goed waarin wordt opgeroepen om Vandecasteele onmiddellijk vrij te laten. Het Federaal parlement vraagt de regering om ‘alle diplomatieke middelen’ in te zetten.

Diezelfde dag werd Vandecasteele 42. Een steungroep grijpt zijn verjaardag aan om zondag een betoging te organiseren in Brussel. Ze roepen de Belgische autoriteiten op om alles in het werk te stellen om hem terug te brengen.