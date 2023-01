Koningin Mathilde zoals ze is

Koningin Mathilde wordt vijftig. Dat viert ze met twee nieuwe foto’s. Getekend Michel Gronemberger.

Wat meer rimpeltjes, wat minder sterk belicht en ze staat buiten of argeloos in de deuropening. Wie de nieuwe portretten van Mathilde, die vrijdag vijftig wordt, vergelijkt met die van tien jaar geleden ziet geen bruuske verandering. De foto’s zijn zoals de koningin: ze stralen rustige vastigheid uit. 26 was ze toen Mathilde d’Udekem d’Acoz met kroonprins Filip trouwde. Intussen staat ze bekend als een betrokken, discrete, warme en intelligente koningin. Eén die Filip (en zijn imago) goed gedaan heeft.

Een nieuw portret voor haar vijftigste verjaardag, Michel Gronemberger en het Paleis

Bijten doet ze niet, deze nieuwe portretten ook niet. Ze stralen vertrouwen uit. En degelijkheid. Ze draagt een wit broekpak of witte jurk met zwarte accenten. Geen greintje controverse. Net zoals toen ze veertig werd, liet Mathilde zich portretteren door fotograaf Michel Gronemberger. De Brusselaar is door de jaren heen zowat de vaste fotograaf van het Belgische koningshuis geworden.

Daar ontstond toen wel controverse over: de toenmalige prinses zag er gefotoshopt uit. Ze had nauwelijks rimpels, haar tanden waren witter dan wit zijn, haar ogen blonken. Gronemberger ontkende dat hij Mathilde bijgewerkt had. Hij had enkel speciale lichttechnieken gebruikt. Dit keer bleef hij ook daarmee erg spaarzaam. We krijgen de koningin zoals ze - op haar vijftigste - is: degelijk met een paar rimpeltjes.

