Elise Mertens door naar tweede ronde in dubbelspel, Kirsten Flipkens verliest vrouwendubbelspel

Elise Mertens is er vrijdag in geslaagd om zich in het dubbelspel te plaatsen voor de tweede ronde op de Australian Open in Melbourne. Met de Australische Storm Sanders vloerde de Limburgse het Russische duo Veronika Koedermetova en Ljoedmila Samsonova.

Mertens en Sanders - samen het vierde reekshoofd - slaagden erin een benarde situatie om te buigen: na verlies in de eerste set, met 2-6, kwamen ze ook in de tweede set op achterstand. Ze knokten zich echter terug en wonnen die uiteindelijk met een tiebreak: 7-6 (8/6). In de derde set boden de Russinnen weinig weerwerk tegen het Belgisch-Australische duo: 6-1.

In de tweede ronde komen Mertens en Sanders uit tegen de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic.

In het enkeltoernooi bereikte Elise Mertens (WTA 32) donderdag de derde ronde. Ze treft er het vijfde reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 5). De Wit-Russische is net als Koedermetova een voormalig dubbelpartner van Mertens. Met Sabalenka won Mertens in 2021 de titel in Melbourne.

Flipkens

Kirsten Flipkens heeft zich vrijdag met de Duitse Laura Siegemund niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel bij de vrouwen op de Australian Open in Melbourne. Het duo beet in het zand tegen de Russinnen Anastasija Potapova en Jana Sizikova.

De Belgisch-Duitse tandem, het dertiende reekshoofd, verloor in twee sets. Het werd 6-7 (2/7) en 4-6. Potapova en Sizikova stoten door en ontmoeten in de tweede ronde de Amerikaanse Caroline Dolehide en de Russische Anna Kalinskaja.

Flipkens komt later op de dag ook nog in actie in het gemengd dubbelspel. Met de Fransman Edouard Roger-Vasselin neemt ze het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Taylor Townsend en de Brit Jamie Murray.