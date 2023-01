Britse acteur Julian Sands al bijna een week vermist in Californië

De Britse acteur Julian Sands wordt sinds vrijdag vermist in de regio San Bernardino in Californië. Dat heeft de Amerikaanse politie woensdag (lokale tijd) bevestigd.

De 65-jarige Sands vertrok vrijdag vanuit zijn woonplaats Los Angeles voor een bergwandeling op de nabijgelegen Mount Baldy en werd nog dezelfde avond door zijn familie als vermist opgegeven. Er werd een reddingsactie opgezet, maar deze werd zaterdag vanwege slecht weer afgeblazen.

In hetzelfde gebied wordt sinds maandag ook naar een andere man gezocht. De regio wordt al wekenlang geplaagd door noodweer en plaatselijke autoriteiten hebben dan ook herhaaldelijk afgeraden in het gebied te gaan wandelen. De afgelopen vier weken zijn er 14 reddingsacties geweest voor vermiste wandelaars. Twee van hen werden dood teruggevonden.

Sands heeft sinds begin jaren tachtig meegewerkt aan meer dan 150 films en series, waaronder A Room with a View, Leaving Las Vegas, Warlock en Arachnophobia. Hij was ook te zien in een van de seizoenen van de populaire tv-serie 24.