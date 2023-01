Voor 2.275 dollar een vluchteling in huis

Een nieuw programma laat burgers voor het eerst toe vluchtelingen te sponsoren. Door de opvang deels te privatiseren, hoopt de Amerikaanse overheid het draagvlak voor vluchtelingen te doen groeien.

Een vluchteling onder je vleugels nemen, binnenkort kan het in de Verenigde Staten. Daar heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, donderdag een nieuw vluchtelingenprogramma aangekondigd, ‘Welcome Corps’, waarbij alle Amerikanen worden opgeroepen om een vluchteling te sponsoren. Door de opvang van vluchtelingen deels te privatiseren, hoopt de Amerikaanse overheid het draagvlak voor vluchtelingen te doen groeien en het lage aantal hervestigde vluchtelingen op te krikken.

Onder het beleid van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump nam het aantal hervestigde vluchtelingen af van 70.000 tot 10.000 per jaar. Ook dit jaar hinken de cijfers al achterop. In het nieuwe fiscale jaar, dat startte in oktober 2022, kwamen nog maar 6.750 vluchtelingen aan. Dat zouden er in totaal 125.000 moeten worden, hoopt de Amerikaanse president Joe Biden.

Het programma laat voor het eerst toe dat elke Amerikaan een vluchteling kan sponsoren zonder daarbij via een van de negen gesubsidieerde verenigingen of ngo’s zoals het International Rescue Committee (IRC) te moeten passeren. Landen zoals Canada runnen al gelijkaardige programma’s. Het initiatief markeert de grootste verandering in de Amerikaanse asiel- en migratiewetgeving in 40 jaar, schrijft The New York Times.

Doelstelling is om in het eerste jaar 10.000 Amerikanen te mobiliseren om 5.000 vluchtelingen te sponsoren. Wie zich daartoe bereid toont, dient uitgebreide veiligheidscontroles te ondergaan en te bewijzen dat hij de verwelkoming en integratie van een vluchteling ook financieel aankan. Een sponsor moet kunnen aantonen minstens over 2.275 dollar (2.100 euro) per vluchteling te beschikken om kleding en andere basisbehoeften te kunnen aanschaffen. Vluchtelingen naar school begeleiden, de bus leren nemen en de taal helpen aanleren behoren ook tot het takenpakket.