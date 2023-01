Slechts bijrol voor Tarabella op nieuwjaarsreceptie Magnette

Geen Marc Tarabella te zien op de nationale nieuwjaarsbijeenkomst van de PS in Brussel. Over de tongen ging hij wel. Paul Magnette (PS) ging het onderwerp niet uit de weg, maar richtte zich snel op andere zaken.

‘We hebben de moeilijke weken achter de rug. Er zijn ontslagen, schorsingen en uitsluitingen geweest. Dat was niet plezierig. Maar wij als socialisten moeten een voorbeeld zijn, dat heb ik jullie al gezegd toen jullie mij als voorzitter kozen. Dus ja, soms moeten we, om te kunnen blijven strijden voor al degenen die op ons vertrouwen, preventieve maatregelen nemen. Die zeggen niets over mogelijke schuld, maar tonen vooral hoe gehecht we zijn aan ethische principes.’

Met die woorden stapte PS-voorzitter Paul Magnette donderdagavond tijdens zijn nieuwjaarsreceptie over het corruptieschandaal Qatargate heen en over de uitsluiting van Europarlementslid Marc Tarabella (PS). De rest van zijn toespraak concentreerde hij zich op de strijd die de PS tijdens deze legislatuur gevoerd heeft en op de uitdagingen die in het verschiet liggen.

Alle klassieke rode thema’s kwamen aan bod. Aan de index zullen de socialisten nooit raken, de minimumpensioenen gaan richting 1.700 euro, de armoede daalt en de btw op elektriciteit blijft 6 procent. ‘Dat is het authentieke links. Dat is links dat verantwoordelijkheid durft te nemen. Het links dat elke dag vecht voor een betere wereld.’ Over de pensioenhervorming die de Vivaldipartners en de EU verwachten werd niet gepiept, over de accijnsverhogingen ter compensatie van de lage btw evenmin.

Tot 200 euro meer loon

Magnette waarschuwde dat 2023 een lastig jaar zal worden, ‘want sommigen denken dat we al in campagnemodus zijn en sturen elke dag venijnige tweets met provocaties en persoonlijke aanvallen’. Magnette hoopt met Vivaldi nog tot een ‘grote fiscale hervorming’ te komen. ‘Die moet de laagste lonen helpen optrekken. Rechts zal zeggen: we moeten de werkende middenklassers beter verlonen. Oké, daar zijn we het helemaal mee eens. En we nemen zelfs het voortouw. We hebben een voorstel ingediend waarmee de lonen tot 200 euro kunnen stijgen. Dat zullen we financieren met een opgevoerde strijd tegen fiscale fraude, en daarvoor willen we honderden agenten, magistraten en inspecteurs aanwerven. En er komt een belasting op de grote vermogens!’ Die laatste zinnen zouden zeer hol geklonken hebben, mocht Tarabella nog deel uitmaken van de partij. Vermoeden van onschuld of niet.