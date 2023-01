PSG wint met 4-5 in duel tussen Messi en Ronaldo

Cristiano Ronaldo (37) heeft zijn debuut gemaakt voor het Saudische Al-Nassr, zijn nieuwe club, al deden er ook spelers van Al-Hilal mee in de oefenwedstrijd tegen PSG. Het was echter zijn grote rivaal Lionel Messi die zich al in de derde speelminuut deed opmerken met de openingstreffer. De galawedstrijd eindigde uiteindelijk op een 4-5-zege voor PSG.

De galawedstrijd tussen PSG en een gemengde selectie van Al-Nassr en Al-Hilal in Riaad lag al vast voor Cristiano Ronaldo tekende bij de Saudische club voor een jaarloon van 200 miljoen euro. Door een speling van het lot is dat de debuutmatch van Ronaldo geworden in Saudi-Arabië. Beide rivalen schudden elkaar voor de wedstrijd de hand, al ging het er koeltjes aan toe. U ziet het op het einde van onderstaande video.

?? "Uzaylilarin son dansi basladi!" pic.twitter.com/JhVihbsfZk — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 19, 2023

Wereldkampioen Lionel Messi opende de score na een knappe assist van Neymar, al werkte doelman Al Owais mee door onorthodox uit te komen. Drie minuten na de treffer van Messi vuurde Ronaldo –die de aanvoerdersband droeg– zijn eerste schot af, maar Keylor Navas had daar weinig moeite mee. Ronaldo liet zich ook opmerken door in de elfde minuut Soler te poorten.

Een half uur na de treffer van Lionel Messi was het eindelijk raak voor Ronaldo. Hij werd in de zestien tegen de grond gewerkt door doelman Navas en hield daar een buil onder zijn oog aan over. Dat weerhield hem er niet van om de strafschop onhoudbaar binnen te schieten. Het King Fahd International Stadion ging los.

PSG moest vanaf de 39ste minuut met tien man verder na een terechte rode kaart voor Bernat, die als laatste man een doorgebroken speler neerhaalde. Niet getreurd, want enkele minuten later maakte Marquinhos er 1-2 van op aangeven van Mbappé.

In de blessuretijd van de eerste helft mocht ook Neymar een strafschop nemen, maar hij trapte te zwak zodat Al Owais kon redden. Nog dieper in de blessuretijd van de eerste helft maakte Ronaldo zijn tweede van de avond. Zijn kopbal belandde eerste nog op de lat, maar hij kreeg een herkansing en trapte de rebound binnen.

Na 55 minuten kwam PSG alweer op voorsprong. Na een dribbel bereikte Mbappé in de zestien Sergio Ramos en die zette zijn voet tegen de bal: 2-3.

Twee minuten later brachten Al-Nassr en Al-Hilal de bordjes weer in evenwicht. Jang werd helemaal vrijgelaten bij een hoekschop en kopte makkelijk voorbij Navas: 3-3.

Voor de derde keer van de avond ging de bal op de stip. Na de misser van Neymar zette Mbappé zich achter de bal. En net als in de WK-finale faalde de Fransman niet: 3-4 na een uur spelen.

Na 63 minuten zat het debuut van Ronaldo erop en werd hij vervangen. Toen na 79 minuten de jonge invaller Ekitike PSG op 3-5 bracht, was de wedstrijd gespeeld. In de blessuretijd scoorden Al Nassr en Al-Hilal nog tegen met een afstandsschot van Talisca dan invallersdoelman Donnaruma vloerde: 4-5 was de eindstand.