Podcasttips | Wat hebben we na tien jaar Tinder geleerd?

De Standaard waagt zich met Lacroix. Ik was gangster voor het eerst aan een truecrimepodcast. En raken we uitgebrand van al dat swipen? Dat vragen de journalisten in Land of the giants zich af.

Zaterdag is het zover. Dan kan je luisteren naar de eerste twee afleveringen van Lacroix. Ik was gangster. In de achtdelige reeks, gemaakt door journalisten Marjan Justaert, Lise Bonduelle en Mark Eeckhaut en met muziek van Joris Van Damme, vertelt Philippe Lacroix voor het eerst zijn levensverhaal. Dat hij het kan navertellen, mag een klein wonder heten.

In 1994 werd Lacroix ter dood veroordeeld. Als ‘brein’ van de bende van Haemers overviel hij tientallen postkantoren en geldtransporten, ontvoerde hij oud-premier Paul Vanden Boeynants en ontsnapte hij spectaculair uit de gevangenis van Sint-Gillis. Maar vandaag heeft Lacroix opnieuw een blanco strafblad. Hij kreeg eerherstel nadat hij zich jarenlang heeft ingezet als leraar. Hoe kwam een van de grootste boeven uit de Belgische geschiedenis tot inkeer? En wat heeft hij allemaal op zijn kerfstok?

Lacroix. Ik was gangster. Vanaf zaterdag.

In DS Vandaag stond deze week niets minder dan ons voortbestaan op het spel. Want kan ons zaad over dertig jaar wel nog nakomelingen voortbrengen op een natuurlijke manier? In het parlement luidde Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout de alarmbel. Terecht? Wetenschapsjournalist Maxie Eckert laat de bloemetjes en de bijtjes achterwege en wikt en weegt de spermakwaliteit.

Twee nieuwe migratieverhalen in podcastvorm: kunnen spreken van een trend? Foto: Julie Weyne/NPO Radio 1

1. Sporen zoeken op een familiale landkaart

Migratie en een onbestemd gevoel van thuisloosheid: het is een terugkerend thema in de Nederlandstalige podcasts van de afgelopen maanden. Met De verschrikkelijk mooie migratie (en alles wat erna kwam) en Heimat zijn er twee nieuwe verhalen over de sporen die migratie nalaat door de generaties heen. In de eerste richt podcastjournalist Gabriella Àder (De kasteelmoord, De schaduw van Dutroux) haar microfoon op haar eigen familie. Ze wil begrijpen wat een etterende familievete te maken heeft met de verhuizing van haar Siciliaanse grootouders naar Rotterdam. Julie Weyne geeft in Heimat dan weer het woord aan Alja. 22 jaar geleden verruilde zij als tienjarige het Russische Kaliningrad voor Gent.

Anders dan Weyne heeft de Nederlandse Àder ondertussen al enkele jaren audioervaring. Daardoor klinkt haar podcast net wat meer voldragen dan Heimat. Het mysterie rond de familieruzie houdt de luisteraar in spanning, want waarom zou Àders moeder haar bloedeigen broer voorbijlopen op de markt zonder iets te zeggen? Een gedeelde passie voor oude Italiaanse popmuziek levert bovendien fraaie muzikale intermezzo’s op, zoals wanneer haar stoere oom een tearjerker (‘Il mondo’ van Jimmy Fontana) begint te zingen. Zijn zang loopt naadloos over in die van Fontana.

Muziek is ook een belangrijk motief in Heimat. Olga Mentchik, de moeder van Alja, leverde de pianosoundtrack. Haar creatieve ziel was de motor voor hun vlucht uit het benauwende Rusland van de jaren 90. Voor de kleine Alja was dat prima. Zij dacht dat ze in een villa met zicht op zee zou terechtkomen (het liep net iets anders).

Verhalen over Rusland zijn vandaag natuurlijk extra interessant in het licht van de oorlog in Oekraïne. Het is daarom aan VRT-journalist Jan Balliauw om het historisch kader te scheppen. Het is relevant om te weten dat Kaliningrad gekneld zit tussen het Westen en Rusland. Al begin je je bij zijn schoolse tussenkomsten toch af te vragen waarom dit niet werd verwerkt in een verhalende voiceover. Dat vergt een extra inspanning, maar het zou de podcast wel naar een hoger niveau tillen. Is dat detailkritiek? Misschien. Want wie gebeten is door geschiedenis en bijzondere levensverhalen, zal het gemakkelijk door de vingers zien.

Vermoeide duimen en een uitgebrand gevoel na een avondje swipen? Je bent niet alleen. Foto: The Cut/The Verge

2. Is het nog wel een match met de datingapps?

Tinder is tien jaar oud! Ik herinner me nog goed hoe de datingapp destijds op het toneel verscheen. Ik moet een jaar of 21 geweest zijn. De voorzichtige aarzeling: is online daten niet iets voor uitgebrande singles van boven de 35? Toch niet voor energieke studenten als wij?* De opborrelende opwinding: zoveel mensen, allemaal openlijk op zoek? Misschien moet ik dit toch een kans geven … Even leek het alsof de liefde echt een vingerveeg verwijderd lag.

Van dat enthousiasme bleef enkele jaren later, toen ik opnieuw heil zocht bij de app, weinig over. Tinder was een bar landschap geworden vol halfhartige gesprekken en gefnuikte ontmoetingen. Lag het aan mij? Lag het aan de anderen? Lag het aan de app? Ik schreef de ervaring van me af in DS Magazine. Dat ik absoluut niet alleen stond, wees een recente bevraging van New York Magazine uit. ‘Bijna iedereen voelde zich uitgebrand door de apps en bijna iedereen legde de schuld bij zichzelf’, licht journalist Sangeeta Singh-Kurtz toe.

In een nieuw seizoen van Land of the giants, een podcast over hoe techbedrijven onze levens hebben veranderd, keert Singh-Kurtz de online datingindustrie binnenstebuiten. De Amerikaanse journalist ging op de koffie bij de oprichters van Tinder, Bumble en oermoeder van het online daten, Match.com. Met Lakshmi Rengarajan, een veteraan in het matchen van partners, hoopt ze te achterhalen waar dat uitgebrande gevoel vandaan komt. Vallen de bedrijfsdoelen wel samen met de romantische aspiraties van de gebruikers?

In de eerste aflevering springen vooral de gesprekken met Jonathan Badeen, de uitvinder van de swipe, erboven uit. ‘Ik stelde me een pak kaarten voor en die moest je verdelen in “juist” en “fout”’, vertelt hij. ‘De buttons onderaan de app moesten iets weg hebben van een game controller. In de code noemden we het zelfs the game pad.’ Het is intrigerend hoe het spelgegeven er al van meet af aan ingebakken zat. Welke (on)voorziene gevolgen dat heeft, hoor je in de podcast.

*Vergeef de student zijn vooringenomen denkpatronen.

Correctie (19/01/2023): in de gemailde versie van de podcasttips stond te lezen dat Philippe Lacroix verantwoordelijk was voor tientallen bankovervallen. Dat klopt niet. De bende van Haemers had het gemunt op postkantoren en geldtransporten.

