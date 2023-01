Nachtraaf Andy Murray wint langste match uit zijn carrière

Andy Murray (35) heeft zich na een tweede vijfsetter in drie dagen geplaatst voor de derde ronde in Melbourne. En dat om 4 uur ’s nachts.

Dat de Gouden Generatie in het tennis kraakt en piept is deze week in Melbourne nog eens pijnlijk duidelijk geworden. Rafael Nadal (36) werd woensdag in de eerste ronde geblesseerd uitgeschakeld in Australië – hij staat 6 tot 8 weken aan de kant. Novak Djokovic (35) kwam ook niet ongeschonden uit zijn eerste twee partijen. De Serviër won dan wel twee keer vlot, maar is ongerust over een hamstringblessure. Ook bij Andy Murray (ATP-66), die al enkele jaren met een kunstheup speelt, was het tussen hangen en wurgen. De Brit sleurde zich dinsdag nog in een slopende vijfsetter voorbij Matteo Berrettini.

In ronde twee trof Murray donderdag thuisspeler Thanasi Kokkinakis (ATP-159). Geen cadeau, want gesteund door het Australische publiek dwong hij Murray opnieuw tot het gaatje. Murray verloor de eerste twee sets met 4-6 en 6-7 (4/7) maar vocht daarna terug en won de volgende drie met 7-6 (7/5), 6-3 en 7-5. Uiteindelijk stonden de twee tennissers vijf uur en drie kwartier op de baan, de langste partij uit Murrays carrière.

Net geen record

Bovendien was de partij pas om 4.05 uur lokale tijd afgelopen. Murray en Kokkinakis schreven daarmee net geen geschiedenis. Het record staat sinds 2008 op 4.33 uur ‘s morgens, toen lokale held Leyton Hewitt in de derde ronde in vijf sets won van de Cyprioot Marcos Baghdatis.

In de zestiende finales speelt Murray, voormalig nummer 1 van de wereld, tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-25). Murray stond al vijf maal in de finale in Melbourne, maar kon het eerste grandslamtoernooi van het jaar nooit winnen.