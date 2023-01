Advocaten Eva Kaili spreken van ‘folterpraktijken’. Ze blijft in de cel.

Het federaal parket meldt donderdag dat voormalig vicevoorzitter Eva Kaili in de cel blijft. Haar advocaten hadden nog gevraagd om haar vrij te laten onder voorwaarden, of minstens onder elektronisch toezicht te plaatsen.

Eva Kaili, de voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement die wordt beschuldigd van corruptie en witwassen, blijft nog voor minstens een maand in de gevangenis. Dat meldt het federale parket. Haar advocaten hebben donderdagmiddag aan de Brusselse raadkamer gevraagd om haar vrij te laten onder voorwaarden of minstens onder elektronisch toezicht te plaatsen. Volgens advocaten André Risopoulos en Michalis Dimitrakopoulos is de verdere aanhouding van Kaili absoluut niet nodig voor het proces en ondergaat ze momenteel de zwaarste behandeling van alle verdachten, hoewel haar rol de minst grote is.

De verdediging heeft nu 24 uur de tijd om in beroep te gaan tegen die beslissing. Als ze dat doet, moet Kaili binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.

Kaili werd op 9 december opgepakt, net als het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, zijn rechterhand Francesco Giorgi, tevens ook de partner van Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.

De arrestaties kaderden in een onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Golfstaat Qatar en Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via Panzeri en diens vzw Fight Impunity (‘Bevecht straffeloosheid!’) geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

‘Mevrouw Kaili blijft erbij dat ze onschuldig is’, zeiden beide advocaten. ‘Ze heeft op 9 december in paniek over de arrestatie van haar partner een aantal dingen gedaan, maar ze heeft zich nooit laten omkopen, ze heeft nooit geld of iets anders witgewassen, ze heeft zich nooit ingelaten met enige criminele organisatie. Ze heeft nooit samengewerkt met meneer Panzeri. We hebben in het dossier een aantal elementen die ons toelaten dat te staven. Maar op dit moment lijkt zij de grootste prijs te betalen in dit dossier, en dat lijkt ons niet normaal.’

‘Folterpraktijken’

De verdediging wijst erop dat Kaili sinds haar arrestatie, nu ruim zes weken geleden, nog maar twee keer haar bijna 2 jaar oude kind heeft mogen zien. Volgens de advocaten werd ze vorige week, van woensdagavond 11 januari tot vrijdagvoormiddag 13 januari ook op sekreet geplaatst, waardoor ze in die periode met niemand contact kon hebben.

‘In die periode heeft ze ook 16 uur moeten doorbrengen in een cel van de federale gerechtelijke politie, niet in de gevangenis’, ging Dimitrakopoulos verder. ‘Hoewel het daar koud was, en ze haar jas moest afgeven, kreeg ze geen tweede deken. Hoewel ze ongesteld was, mocht ze zich niet wassen, en het licht bleef de hele tijd aan zodat ze niet kon slapen. Dat zijn folterpraktijken die in Europa niet aanvaardbaar zijn.’

Dinsdag raakte bekend dat spilfiguur Panzeri met het federaal parket een overeenkomst had bereikt om als spijtoptant op te treden in het dossier. De man moet nu ‘substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen’ afleggen over zijn eigen rol in het dossier en die van de andere betrokkenen.

‘Meneer Panzeri heeft zichzelf een toekomst gekocht, een stap die ik als advocaat kan begrijpen’, zei Risopoulos. ‘Hij weet nu wanneer zijn straf eindigt, hij weet welke personen hij beschermt, in de eerste plaats waarschijnlijk zijn familie, en dat is goed voor hem. Maar we moeten wel beseffen welke gevolgen dit kan hebben voor mevrouw Kaili. De maatregelen die nu tegen haar genomen zijn, zijn in onze ogen niet meer aangepast aan de situatie.