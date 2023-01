Federaal parlement in de ban van muizen(issen)

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Muizenissen (1)

Het gaat niet goed met de tempels van onze democratie. Gisteren kon u hier nog lezen dat het lekt in de plenaire zaal van het Vlaams Parlement. In het Paleis der Natie – het gebouw waarin de Kamer en de Senaat huizen – zijn de jongste tijd dan weer verschillende muizen gesignaleerd. De parlementsleden is daarom gevraagd om de etenswaren die op kantoor liggen goed af te sluiten. ‘Muizen en muizenissen zullen er altijd zijn in de Kamer’, laten fractieleiders Servais Verherstraeten (CD&V) en Peter De Roover (N-VA) weten.

Muizenissen (2)

Wie ook met muizenissen zit, is federaal parlementslid Wouter Beke (CD&V). De voormalige Vlaamse minister van Welzijn stond vandaag oog in oog met federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Hij maakte zich zorgen over de fusie van de huisartsenwachtposten van Hasselt en Beringen. Daardoor zouden burgers uit bijvoorbeeld Leopoldsburg, waar Beke burgemeester is, ’s nachts tot 35 kilometer moeten rijden voor een dringend bezoek aan de huisarts. ‘Een ziekenhuis is nog dichterbij, en het kan toch niet de bedoeling zijn dat iemand met een ziek kind meteen naar de spoed rijdt.’ Vandenbroucke belooft om te bekijken of aanpassingen nodig zijn.

Muizenissen (3)

Er is veel begrip voor de muizenissen waarmee de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kampte. Ze kondigde onverwacht aan dat ze niet genoeg in de tank meer heeft om premier te blijven. ‘Alleen zuivere machtspolitici klampen zich vast aan de macht. En toch doet dit nieuws wat pijn’, tweet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevtis luidt het dan weer dat ‘voldoende in de tank hebben inderdaad nodig is, maar niet altijd evident’. Crevits viel vorig jaar zelf ook een tijdje uit. ‘Moedige beslissing van een krachtige en empathische premier.’

Muizenissen (4)

De muizen in de Kamer zijn blijkbaar afkomstig van de Senaat, waar er eerst een probleem was. Dat laat Kamerlid Theo Francken (N-VA) verstaan op Radio 2. ‘Ik neem aan dat we in de politiek zoeken naar een nuttigere bestemming voor de Senaat dan een muizenhol’, zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. De Senaat heeft ondertussen al een gespecialiseerde firma onder de arm genomen die de zalen en de kantoren maandelijks onderzoekt en zo nodig ingrijpt. De Kamer heeft offertes opgevraagd om ook een verdelger in te huren.