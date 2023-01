Abdeslam dient klacht in voor slagen en verwondingen

Een politieman zou hem een vuistslag hebben gegeven bij een incident voorafgaand aan een naaktfouille. Abdeslam zegt dat hij in zijn cel blijft tot een uitspraak valt.

Salah Abdeslam, beschuldigde op het proces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016, heeft bij het parket van Brussel klacht ingediend tegen een politieman wegens slagen en verwondingen. Dat bevestigde zijn advocate, Delphine Paci, donderdag.

Bij de start van de zitting van het assisenproces woensdag had Salah Abdeslam verklaard dat hij een klap had gekregen van een politieman bij een incident voorafgaand aan een naaktfouille in de gevangenis van Haren. Hij klaagde over een wonde aan zijn lippen, in zijn mond, en had pijn in zijn bovenlichaam. Zijn advocate riep er een wetsgeneesheer bij, die hem tijdens de middagpauze onderzocht. In de gevangenis van Haren werd Abdeslam vervolgens ’s avonds verhoord.

Na het verhoor diende Abdeslam een klacht in wegens slagen en verwondingen bij het parket van Brussel, zei Paci tijdens de middagpauze donderdag. Voorlopig is de versie van de politie niet bekend.

Abdeslam verklaarde donderdag bij de aanvang van het proces dat hij in zijn cel blijft tot de uitspraak valt. ‘Ik wil het proces wel bijwonen, maar in deze omstandigheden is dat niet mogelijk. Ik blijf in de cel en dat tot de uitspraak’, zei hij.