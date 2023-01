Acteur Alec Baldwin aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag na schietincident op set

Acteur Alec Baldwin (64) wordt beschuldigd van onvrijwillige doodslag wegens de dood van cinematograaf Halyna Hutchins op de set van de film Rust. Dat heeft de Amerikaanse procureur bekendgemaakt.

Baldwin wordt samen met Hannah Gutierrez-Reed beschuldigd. Zij was destijds verantwoordelijk voor de wapens op de set en werd op haar beurt ook al door Baldwin aangeklaagd. Volgens hem treft vooral zij schuld. De procureur van Santa Fe lijkt daar niet in mee te gaan en maakte de beschuldigingen tegen beiden donderdag bekend. Het eindrapport van hun onderzoek werd ongeveer drie maanden geleden afgerond.

‘Acteur en producent Alec Baldwin en wapenhandelaar Hannah Gutierrez-Reed worden elk beschuldigd van twee aanklachten van onvrijwillige doodslag’, stelt het bericht. ‘Na grondig onderzoek van het bewijs, heb ik vastgesteld dat daar voldoende reden toe is.’ Ze voegde eraan toe dat niemand boven de wet staat. In een eerder interview had procureur Mary Carmack-Altwies al gezegd dat Baldwin de kogels had moeten checken en het wapen nooit had mogen richten op een persoon. ‘Dat gaat in tegen elk veiligheidsvoorschrift.’

Een derde persoon, regieassistent Dave Halls die het geweer had overhandigd aan Baldwin, heeft aangekondigd schuldig te pleiten in ruil voor strafopschorting en zes maanden voorwaardelijk. Dat schrijft The New York Times.

Nalatigheid

Het schietincident vond plaats in oktober 2021. Tijdens repetities voor de westernfilm Rust loste Baldwin een schot met een rekwisietpistool en raakte daarbij cinematograaf Halyna Hutchins en regisseur Joel Souza. Hutchins overleed aan haar verwondingen, de regisseur raakte alleen gewond. Uit eerder onderzoek kwam al naar boven dat er ‘een sfeer van nalatigheid’ heerste op de set. De vraag blijft hoe de kogels in het geweer zijn terechtgekomen.

Baldwin probeerde de afgelopen jaren zijn naam te zuiveren. Hij heeft juridische stappen ondernomen tegen verschillende crewleden en sprak in interviews in tranen over het incident. ‘Er is iemand verantwoordelijk voor wat er gebeurt is, en ik kan niet zeggen wie, maar ik was het in ieder geval niet’, zei hij op televisie. Met de nazaten van Hutchins hebben Baldwin en de producenten van de film een minnelijke schikking getroffen voor een onbekend bedrag. Toen werd ook aangekondigd dat de productie van de film hervat zou worden.