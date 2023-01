Helpt augurkensap tegen spierkramp?

‘Ik heb wel meer rare vrienden, maar eentje spant de kroon’, mailt Marc Mercy. ‘Hij neemt bij lange fietstochten soms augurkensap mee. Hij heeft namelijk makkelijk last van spierkrampen en als hij het sap van een potje zure augurken opdrinkt, is dat meteen gedaan. Als hij geen sap bij heeft, durft hij een winkel binnenstappen, een potje kopen, de augurken weggooien en het sap opdrinken. Zit dat in zijn hoofd of echt in zijn benen?’