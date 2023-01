Kim Kardashian koopt juweel van prinses Diana op veiling

Een juweel dat de Britse prinses Diana ooit heeft gedragen, heeft op een veiling van Sotheby’s bijna 164.000 pond opgebracht (183.000 euro). De koper is Kim Kardashian.

Het gaat om het zogenaamde Attallah-kruis, een creatie van Garrard. Het sieraad is gemaakt met goud, zilver, amethist en diamanten. Het unieke juweel was naar verluidt een van de favoriete sieraden van prinses Diana. Ze leende het juweel en droeg het kruis onder meer in 1987 toen ze een benefietgala bijwoonde. De opbrengst werd van tevoren geschat op 80.000 pond (ruim 91.000 euro).

Foto: sotheby’s

Volgens het veilinghuis werd het kruis alleen door prinses Diana gedragen en was het sieraad na haar dood in 1997 niet meer in het openbaar gezien. Kardashian is volgens entertainmentwebsite TMZ wel vaker actief op veilingen. Ze bemachtigde eerder bijvoorbeeld voorwerpen van Elizabeth Taylor. Vorig jaar baarde Kardashian opzien door op een gala een oude jurk van Marilyn Monroe te dragen, wat haar kwalijk werd genomen door critici.