Voor het eerst in twaalf jaar protesteren alle Franse vakbonden samen. Ze verzetten zich tegen de geplande pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Tienduizenden betogers trekken door de straten van Parijs en ook in andere Franse steden is de mobilisatie groot.

‘Oké jongens, als we ons vandaag niet laten horen, gaan we mogen werken tot we erbij neervallen’, roept Greg Dubosq zijn kameraden toe voor ze uit de bus stappen. Donderdagochtend vroeg vertrokken ze ...