Tweeten zonder nadenken brengt Musk in problemen

Musk tweette ‘in een fractie van een seconde’ dat hij Tesla van de beurs zou halen, zegt zijn advocaat. ‘Het was niet zijn bedoeling.’ Een dure vergissing.

In 2018 zat Teslabaas Elon Musk in een auto op weg naar de luchthaven. Hij las een verhaal in de Financial Times dat het Public Investment Fund (PIF), een investeringsvehikel van Saudi-Arabië, een belang van 2 miljard dollar had genomen in Tesla. Dus opende hij Twitter. ‘Ik overweeg Tesla van de beurs te halen aan 420 dollar per aandeel. Financiering verzekerd’, tweette hij.

De beslissing om die tweet te versturen, maakte hij in ‘een fractie van een seconde’, stelde Alex Spiro, de advocaat van Musk, in een rechtbank in San Francisco. Daar loopt een rechtszaak tegen Musk, want Tesla werd niet van de beurs gehaald. De koers crashte en investeerders verloren miljoenen. ‘In zijn haast gebruikte hij de verkeerde woorden’, verdedigde Spiro de ceo. ‘Het was niet zijn bedoeling om dat te tweeten.’

Het lijkt de verdediging van Musks advocaten te worden in de zaak: Musk tweette impulsief, zonder al te zeer na te denken over de mogelijke gevolgen. En wat hij zei, was helemaal niet wat hij bedoelde, menen ze. ‘Financiering verzekerd’ betekende volgens zijn verdediging niet dat de financiering verzekerd was. Hij dacht eerder aan ‘een belangrijke handdruk’ tussen hem en PIF. Volgens Spiro was het niet meer dan ‘een overweging’ die hij maakte. ‘En overwegingen zijn niet zeker. Iedereen weet dat.’

‘Leugenaar’

De aanklagers geloven niets van die uitleg. Ze noemen Musk ronduit een leugenaar. ‘Miljoenen dollars gingen verloren toen zijn leugens boven water kwamen’, stelde advocaat Nicholas Porritt. Ze eisen ‘miljarden’ van Musk om de schade die ze leden recht te zetten. ‘Als de ceo van een publiek bedrijf als Tesla liegt over zijn firma, en investeerders schade berokkent, is het van belang dat hij verantwoordelijk wordt gesteld voor de schade die hij heeft aangericht.’

De verdediging van Musk zal proberen aan te tonen dat Musk wel degelijk redenen had om te geloven dat hij Tesla met hulp van PIF van de beurs kon halen. Tekstberichten en e-mails tussen Musk en PIF’s topman Yasir Al-Rumayyan moeten dat aantonen.

Maar tussen beiden zit een haar in de boter. PIF duwde al herhaaldelijk terug, door te stellen dat Musk te voortvarend was geweest. Al-Rumayyan heeft ook al laten weten dat hij niet zal komen getuigen op de rechtszaak.

Verwacht wordt dat Musk zelf wel aan het woord zal komen, mogelijk vrijdag al. De zaak zal wellicht in februari haar beslag kennen. Maar de rechter die de zaak overziet, heeft het er nu al mee gehad. Hij hekelde beide partijen omwille van hun vele en lange opmerkingen en verklaringen. ‘Ik heb driehonderd zaken klaarliggen’, zei hij. ‘Ik heb moordzaken om me over te buigen.’