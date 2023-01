Tarabella reageert op beschuldigingen in corruptieschandaal: ‘Ik ga me niet achter immuniteit verstoppen’

Europees Parlementslid Marc Tarabella betreurt in een brief dat zijn vermoeden van onschuld niet lijkt te worden gerespecteerd en schreeuwt zijn onschuld uit. Hij stuurde de brief naar de parlementaire commissie die beslist over zijn onschendbaarheid.

Tarabella zegt dat hij zich niet zal verdedigen voor de commissie Justitie in het Europees Parlement. Die commissie velt volgende week een oordeel over Tarabella’s parlementaire onschendbaarheid. De PS’er wil zich naar eigen zeggen niet achter zijn immuniteit verbergen en wil zelf dat die opgeheven wordt om het onderzoek te helpen. ‘Ik heb beslist om niet met de pers of met wie dan ook te praten, voor ik met de gerechtelijke autoriteiten hebben kunnen praten, die als enigen een goed onderzoek en een rechtvaardige procedure kunnen garanderen’, schrijft hij.

Donderdagmorgen verscheen onder meer in De Standaard dat het Italiaanse oud-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri Tarabella ‘aan de galg’ heeft gepraat. Tarabella zou van hem tot 140.000 euro smeergeld hebben ontvangen. De Belg blijft echter ontkennen dat hij ooit ‘geld of andere cadeaus in ruil voor een politieke mening’ heeft gekregen.

‘Sinds het begin van deze zaak wordt er helaas regelmatig, haast systematisch, gelekt: het geheim van het onderzoek is niet langer geheim en het vermoeden van onschuld blijkt slechts een vaag concept dat volledig met de voeten wordt getreden’, meent Tarabella.

Hij zegt te beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van de opheffing van zijn immuniteit, maar wil ‘kunnen vechten’.