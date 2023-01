De Franse kustwacht beweert dat de Britse reddingsdiensten hadden toegezegd om 38 bootvluchtelingen te helpen die in hun wateren in de problemen waren gekomen. De vluchtelingen dreven onderkoeld en uitgeput terug naar Frans gebied, waar ze gered werden.

De Britse reddingsdiensten op het Kanaal worden ervan beschuldigd 38 mensen in de steek te hebben gelaten die wanhopig ronddobberden in een rubberbootje in Britse wateren. Dat zegt Solidaires Douanes ...