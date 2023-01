18-jarige goalgetter van Barcelona B op weg naar Club Brugge

Na Ferran Jutgla is er Victor Barbera. Club Brugge gaat zich komende zomer versterken met de 18-jarige aanvaller van Barcelona B. Barbera komt transfervrij naar ons land.

De Spaanse jeugdinternational kon zijn contract in Catalonië verlengen, maar gaat dus in de voetsporen treden van Jutgla. Die laatste kwam vorige zomer voor 5 miljoen over van de B-ploeg van FC Barcelona en maakte furore met tien doelpunten.

Victor Barbera staat bekend als een doelpuntenmachine. Dit seizoen zit hij aan dertien doelpunten in zeventien optredens, waaronder zeven in de Uefa Youth League. Met de Spaanse U19 speelde Barbera in september nog (heel even) tegen België.