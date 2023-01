Gas wordt goedkoper, was alle ongerustheid dan niet nodig?

Een half jaar geleden heerste er paniek rond de gasprijzen. De regeringen schoten in actie: elk huishouden kreeg een steunpakket en er kwam zelfs een Europees prijsplafond. Maar het enige wat de gasprijs daarna deed, was dalen. Was al die actie dan een maat voor niets? Moet de regering haar beleid aanpassen en u uw voorschotfactuur?





VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Pascal Sertyn en Christof Vanschoubroek | Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Yves Delepeleire en Bart Dobbelaere| Eindredactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Michiel Claessen| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.