Brusselse regering schaft ‘win for life’ voor topambtenaren af

De Brusselse regering heeft beslist om haar controversiële verloningssysteem voor topfuncties te hervormen. Tot nog toe konden topambtenaren hun loon tot hun pensioen behouden als ze hun functie tien jaar hadden uitgeoefend.

Het huidige systeem liet statutaire ambtenaren die twee mandaatfuncties van vijf jaar hebben uitgevoerd toe om hun loon van topambtenaar tot hun pensioen te behouden. De Brusselse regering wijzigt dit systeem nu. In de nieuwe regeling zullen de statutaire ambtenaren die een mandaatfunctie krijgen toegewezen achteraf terugvallen op het loonbarema van vóór de start van hun mandaat. Brussel volgt met deze hervorming de aanpak van het Waals Gewest.

Het nieuwe systeem laat de regering nog wel toe om topambtenaren na hun mandaatperiode een bijzondere opdracht te geven. Die krijgt dan de vorm van een projectopdracht die begrensd wordt tot twee jaar. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) zal voor die projecten een lijst van mogelijkheden opmaken. Zo’n systeem bestaat ook bij de federale overheid.

‘Win for life’

Eerder was in de media heisa ontstaan over het loonbehoud van de Brusselse topambtenaren. De Brusselse minister van Openbaar Ambt Sven Gatz (Open VLD) haalde eerder deze week scherp uit naar de pers die de namen van de betrokkenen publiek had gemaakt en vond het ongepast om een job bij de overheid te vergelijken met een loterij, de ‘win for life’.