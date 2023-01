Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern treedt op 7 februari af

Jacinda Ardern treedt per 7 februari af als premier van Nieuw-Zeeland. Dat heeft ze donderdag laten weten in een persconferentie die op televisie werd uitgezonden.

De aankondiging van Ardern (42) kwam onverwacht. ‘Ik weet wat deze baan vereist en ik weet dat ik niet langer genoeg in de tank heb. Zo simpel is het’, zei ze. ‘We geven alles wat we kunnen zolang we kunnen, en dan is het tijd te stoppen. En voor mij is het nu tijd.’

?? #BREAKING: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern will not seek re-election and has revealed the date she will stand down https://t.co/UET5ZoszD1 #Newshub pic.twitter.com/fPAROdI5l2 — Newshub (@NewshubNZ) January 19, 2023

Arderns Labour-partij houdt zondag (lokale tijd) een partijraad om een nieuwe leider te kiezen, die dan op 7 februari het premierschap kan overnemen. Ardern kondigde ook aan dat de parlementsverkiezingen dit jaar op 14 oktober zullen plaatsvinden. Ze benadrukte dat ze hiervoor niet verkiesbaar zal zijn.

Ardern werd in 2017 op 37-jarige leeftijd verkozen tot premier van Nieuw-Zeeland, in 2020 werd ze met een historische absolute meerderheid herkozen. Ze is een van ‘s werelds jongste vrouwelijke regeringsleiders en pas de tweede regeringsleider die moeder werd terwijl ze nog in functie was. ‘Dit zijn de meest bevredigende vijf en een half jaar van mijn leven geweest’, aldus een emotionele Ardern.

Ze heeft Nieuw-Zeeland onder meer door de coronapandemie, een aanslag in een moskee in Christchurch en de vulkaanuitbarsting op White Island geleid.‘Deze gebeurtenissen... waren belastend vanwege hun zwaarte, het enorme gewicht en de voortdurende aard ervan,’ zei ze. ‘Er is nooit echt een moment geweest waarop het ooit voelde alsof we gewoon alleen maar regeerden.’

Er is niet direct een duidelijke opvolger voor Ardern binnen de Labour-partij. Vice-premier en minister van Financiën Grant Robertson, die in 2013 en 2014 vergeefs een gooi deed naar het leiderschap van de partij, heeft alvast laten weten geen interesse in de functie te hebben.