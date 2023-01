Bits&Atomen| We kunnen oceanen ontzuren, maar...

Foto: Getty Images via AFP

De tech-nieuwssite CNET gaf deze week toe dat tientallen artikels op de website stiekem zijn geschreven door artificiële intelligentie. En dan moet de nieuwe versie van ChatGPT, die 500x keer krachtiger is, nog komen. Wat moeten we daarvan verwachten?





Verder hebben we het over onze oceanen die te zuur zijn, over een vaccin voor bijen en een probleem voor TikTok

podcast@standaard.be

Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie en redactie Yves Delepeleire | Audioproductie Tom Soetaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

Wekelijks brengt De Standaard je in Bits & Atomen op de hoogte van wat er gebeurt in de digitale wereld en die van de wetenschap.