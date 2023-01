Toptransfer op komst voor Rode Duivel? ‘Leandro Trossard is persoonlijk rond met Arsenal, vraagprijs is 35 miljoen’

Het gaat al een tijdje niet goed tussen Leandro Trossard en Brighton, en dan meer bepaald trainer Roberto De Zerbi. Een transfer lijkt onvermijdelijk, steeds luider klinkt daarbij de naam van Arsenal.

De bruggen tussen de Rode Duivel en coach De Zerbi leken helemaal opgeblazen na de uitlating van Trossards zaakwaarnemer Josy Comhair. Die verweet de Italiaanse trainer een akkefietje op training opgeklopt te hebben tot iets groots en beweerde dat De Zerbi al wekenlang niet meer met de speler communiceert, maar wel achter zijn rug slecht sprak over hem. Comhair zei dat Trossard wil vertrekken.

Trossard was aan een geweldig seizoen bezig, maar is sinds het WK in Qatar niet meer zeker van zijn plaats. Voor de match tegen Liverpool werd hij uit de wedstrijdselectie gelaten. Hij traint sinds kort wel terug mee met de A-kern.

‘Ik ben eerlijk en duidelijk’, verdedigde De Zerbi zich. ‘Als ik iets te zeggen heb, dan houd ik dat binnen onze familie en onze familie is de kleedkamer. Ik wil niet reageren op de communicatie van zijn makelaar omdat ik hem niet ken. Ik ken enkel Leo. Ik ben bereid naar hem te luisteren, want het is een belangrijke kwestie. Op zich hoeft het geen slechte zaak te zijn, het is zelfs een fantastische situatie. Als hij eruit leert, komen we er sterker uit.’

35 miljoen

Maar transferspecialist Fabrizio Romano, The Athletic en The Daily Mail brengen donderdag het nieuws dat er gesprekken lopen tussen Brighton en Arsenal omtrent een transfer van Trossard. De speler zou al een persoonlijk akkoord hebben met de leider in de Premier League, waar met Albert Sambi Lokonga nog een Belg actief is. Een clubakkoord is nog niet voor vandaag, maar de onderhandelingen zouden in een ‘vergevorderde fase’ zitten.

De vraagprijs zou rond de 35 miljoen euro schommelen. Ook Tottenham liet eerder al zijn interesse blijken voor Trossard, die in 2019 voor 16 miljoen de overstap maakte van Genk naar Brighton en er intussen 121 matchen speelde. Daarin was hij goed voor 25 goals en 14 assists.