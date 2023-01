Coach Riemer ‘beschaamd’ na nederlaag tegen Zulte Waregem: ‘Anderlecht naar 1B? Alles is mogelijk’

Anderlecht is een hoop ellende. Zelfs coach Brian Riemer lijkt zijn eeuwige glimlach kwijt. Dat kan ook moeilijk anders, want na de zure nederlaag tegen Zulte Waregem duikt onvermijdelijk een pijnlijke vraag op: zou dit RSCA kunnen degraderen? De Deen was bloedeerlijk en kon niet zomaar ‘neen’ antwoorden. ‘Ik ben beschaamd’, klonk het zelfs.

Wouter Vandenhaute, toen nog uitvoerend voorzitter, waarschuwde er eind oktober al voor: ‘Het kan nog altijd erger.’ Nu blijkt dat de president overschot van gelijk had. Anderlecht beleeft een nachtmerrie. ‘We moeten nu opstaan’, aldus Brian Riemer. ‘We moeten hogerop klimmen in het klassement. Dat is de enorme taak die ons nu wacht.’

Coach, we hadden nooit gedacht dat we dit ooit zouden moeten vragen bij deze club, maar kan dit Anderlecht degraderen? Jullie staan maar vijf punten boven de degradatiezone.

‘Ik zou “neen” kunnen antwoorden, maar in voetbal is alles mogelijk. Zelf geloof ik niet dat het zal gebeuren. Als je onze wedstrijd tegen Zulte Waregem bekijkt: de prestatie en de inzet waren oké, maar de simpele analyse is dat individuele fouten ons nekken. Als je in het voetbal wedstrijden wilt winnen, mag dat niet gebeuren. Je mag de beste tactiek hebben en lopen zoveel als je wilt … Met zulke missers is dat allemaal voor niets.’

U was nog positief na de 1-1 in Brugge, met welk gevoel stapte u nu het veld af?

‘Ik ben beschaamd. Dit resultaat is onaanvaardbaar en ik heb medelijden met iedereen die bij Anderlecht betrokken is. Ook met de fans. Op zo’n manier thuis verliezen. De voorbije matchen had ik het gevoel dat we een paar goeie stappen vooruit hadden gezet, nu zetten we er opnieuw twee achteruit.’

Het is toch een gebrek aan kwaliteit? Als je ziet hoe Amir Murillo bij de 2-3 knullig de bal verspeelt. Het is niet de eerste keer dat hij zulke nonchalante fouten maakt.

‘Ik wil hier geen schuldigen aanwijzen. Sinds ik hier ben, heeft Amir een goeie job gedaan als verdediger. Zolang hij de juiste inspanningen levert ... Fouten horen ook bij het voetbal, maar vandaag hebben wij echt de goals weggegeven.’?

Vertonghen claimde handspel bij de 2-2, maar dat lijkt geen excuus.

‘Ik zou kunnen aanvaarden dat we verliezen als een tegenstander ons uit verband speelt en overklast, maar met alle respect voor Zulte Waregem: dat was niet het geval.’

U was tevreden met de tactische aanpak?

‘Het draaide niet om tactiek. Oké, misschien had ik wat meer controle gewild over de bal, maar onze pressing was goed. Na die stomme 1-0 vechten we heel goed terug en bij de rust hadden we een grotere voorsprong moeten hebben, maar in de tweede helft schieten we onszelf opnieuw in de voet. Het is ongelofelijk hoe we onszelf pijn doen.’

Raman scoorde twee keer, maar Essevee-verdediger Derijck kopte ook veel lange ballen weg. Fabio Silva heeft meer duelkracht. Kan hij nog terugkeren?

‘Ik zal nu niet over Fabio Silva praten. Ik maakte de juiste selectie voor Zulte Waregem: 19 jongens die hun bloed en leven willen geven voor Anderlecht. Zij horen in onze kern.’

Play-off 2 lijkt ook weg. Het wordt zondag een match op leven en dood tegen Seraing. De fans zullen dan mogelijk wel massaal protesteren

‘Er zal druk zijn, ja. Maar er zit nu eenmaal druk op elke wedstrijd. We blijven match per match evalueren en zien dan waar we eindigen. Als coach ben ik hier om matchen te winnen en Anderlecht weer terug te brengen waar het hoort. Ik blijf positief als we onszelf niet elke keer de das omdoen.’