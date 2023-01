Posters met gehavende Jeremy Renner aangepast na zwaar ongeluk

De posters voor de reeks Mayor of Kingstown zijn bewerkt om de verwondingen in het gezicht van het personage van Jeremy Renner weg te halen. Dat gebeurde nadat de acteur in het echt zwaargewond is geraakt na een ongeval met een sneeuwruimer.

Op de oorspronkelijke posters voor Mayor of Kingstown was hoofdrolspeler Jeremy Renner (52) te zien met bloederige verwondingen. In de recentste promotiebeelden blijkt Paramount die weggewerkt te hebben en is enkel nog wat roet op Renners gezicht te zien.

‘Het is goed van het netwerk’ dat ze de marketing veranderd hebben om mensen die bezorgd zijn over de acteur niet te shockeren. Dat vindt collega-acteur en maker van de reeks Hugh Dillon. ‘Iedereen is gevoelig tegenover Jeremy’, zegt hij aan The Hollywood Reporter.

Hersenmist

Jeremy Renner werd op Nieuwjaar overreden door zijn eigen sneeuwruimer. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij verloor veel bloed, liep onder meer ernstige verwondingen op aan zijn borstkas en been, en uit selfies die hij na operaties postte, bleek dat zijn gezicht zwaar gehavend was.

Intussen promoot Renner vanop zijn ziekbed, via sociale media, mee het tweede seizoen van Mayor of Kingstown. Zo schreef hij dat hij, ‘buiten mijn hersenmist in herstel’, heel blij was de eerste aflevering thuis te kunnen bekijken met zijn familie. Hij deelde ook foto’s waarop de nieuwe posters in het straatbeeld te zien zijn.

‘Verdomde vechter’

Er werd ondanks Renners ongeval nooit overwogen om het tweede seizoen uit te stellen, volgens Dillon in The Hollywood Reporter. ‘Want alles was al in gang gezet’ en Renner ‘wil niets dat in de weg laten staan’. ‘Hij is een verdomd goede gast. Hij wil gewoon dat het goed gaat.’‘We zijn als een hockeyteam’, aldus Dillon. ‘Hij is onze kapitein die gewond is geraakt, en dat is eigenlijk alles. Hij is een verdomde vechter.’