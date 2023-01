Antwerp-directeur Overmars loopt onherstelbare schade op aan hart

De terugkeer van Marc Overmars bij Antwerp is nog niet voor meteen. De 49-jarige technisch directeur heeft na zijn hartaanval op 30 december onherstelbare schade aan het hart opgelopen, dat schrijft De Telegraaf.

Vlak voor het slapengaan kreeg Overmars op 30 december 2022 een hartaanval, waarna hij de 112 belde en per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Tijdens de operatie werd duidelijk dat de grootste kransslagader verstopt was zodat een stent moest worden geplaatst. In zijn hart zit nu nog een bloedprop, die door middel van bloedverdunners moet worden verwijderd.

Maandag verscheen Overmars voor het eerst na zijn hartinfarct weer bij voetbalclub Antwerp. Maar volgens mensen in de omgeving van de technisch directeur moet daar niet al te veel waarde aan worden gehecht. Zij spreken van onherstelbare schade aan zijn hart en zeggen dat de Nederlander nog een lange weg heeft te gaan voor hij zijn werkzaamheden kan hervatten.