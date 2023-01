De premier van Nieuw-Zeeland heeft onverwacht haar afscheid aangekondigd. Na ruim vijf jaar houdt de 42-jarige Ardern ermee op. Naast haar politieke verwezenlijkingen wist Ardern vele harten te veroveren met haar menselijke manier van re(a)geren. We zetten enkele opvallende momenten uit haar carrière op een rij.

Januari 2018 - 'Ik ben niet eerste vrouw die werkt en een kind krijgt'

Bij haar aantreden is de 37-jarige Ardern de jongste premier van het land in 150 jaar. Niet veel later kondigt de pas verkozen premier aan zwanger te zijn. Ze is zo de tweede regeringsleider die moeder wordt terwijl ze nog in functie is. Maar zelf vindt ze dat niet zo bijzonder (zie video bovenaan).

Mei 2020 - Aardbeving verstoort live interview

Door zijn ligging krijgt Nieuw-Zeeland regelmatig te kampen met aardbevingen. Tijdens een interview vanuit Wellington, bij het begin van de coronacrisis, blijft ze kalm wanneer het gebouw plots begint te schudden.

September 2021 - Is seks met coronapatiënt een hoogrisicocontact?

Ardern kondigt een zeer strikte lockdown af om de coronacrisis het hoofd te bieden. De grenzen gaan jarenlang op slot. Tijdens een van haar vele persconferenties gooit een journalist haar een ietwat onverwachte vraag voor de voeten. Haar gezichtsuitdrukkingen spreken boekdelen en gaan in geen tijd de wereld rond.

November 2021 - Dochter verstoort Facebook live

De helft van haar regeerperiode staat in het teken van het coronavirus. Als een van de eerste regeringsleiders geeft ze talloze updates via Facebook live, waarin ze vragen beantwoordt en de maatregelen verdedigt. Al loopt dat niet altijd zoals gepland.

November 2022 - Gevatte reactie op vraag over leeftijd en geslacht

Eind november ontvangt Ardern de Finse premier Sanna Marin. Tijdens een persconferentie pareren beide premiers op een gevatte manier een vraag van een journalist.