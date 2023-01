De reboot alweer lelijk gemist

Wat is dat toch met producers die oude reeksen uit de gracht willen halen? Full house, Will & Grace, Sex and the city, The wonder years, Beverly Hills 90210, Dynasty, Dexter, Gilmore girls, Queer as folk: het zijn reeksen die de voorbije jaren een reboot kregen, zelden met veel succes – zelfs Tik tak moest eraan geloven. Nu is het de beurt aan That ’70s show, een sitcom over zes tieners in het Wisconsin van de jaren 70, die liep van 1998 tot 2006.