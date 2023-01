‘Ik vind het bijzonder raar dat je kinderen meeneemt naar het parlement, maar het zal aan mij liggen.’ Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) kreeg er woensdag applaus voor in het Vlaams Parlement, nadat hij was onderbroken door een krijsend kind in het publiek. De ouders, die al twee maanden elke woensdag komen om aandacht te vragen voor de tekorten in de kinderopvang, noemen de reactie arrogant.

Er komen al acht weken lang op woensdag ouders met jonge kinderen naar de tribunes van het Vlaams Parlement. Daarmee wil actiegroep ‘Kind en Gezien’ aandacht vragen voor de tekorten in de kinderopvang.

‘Ik vind ook dat er genoeg kinderopvang kan zijn’, zegt De Gucht in Het Nieuwsblad. ‘Maar daar gaat de discussie niet over. Die kindjes hebben er echt niks aan dat ze gebruikt worden om actie te voeren. Je kunt ze laten knutselen, lezen, hun dutje laten doen of naar het park gaan. Er zijn andere manieren om iets aan te kaarten dan door je kinderen mee te sleuren naar het parlement.’

Het kind is de dochter van actievoerder Peter Paul Vossepoel. ‘Onze crèche was op woensdag gesloten, net door de personeelstekorten’, zegt hij. ‘Uiteraard kunnen we ook naar de dierentuin, maar we zitten daar omdat we een permanente oplossing willen. We zijn uiteindelijk maar twintig minuten in het parlement geweest, tot ze een keer uithaalde en daar die reactie op kwam. We worden wel vaker uitgekafferd door parlementsleden, maar zo’n incident motiveert ook wel. Onze verontwaardiging en de boosheid groeit alleen maar, omdat we nog onvoldoende urgentie bespeuren.’