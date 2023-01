Onherstelbare schade aan hart van Marc Overmars

De terugkeer van Marc Overmars bij Antwerp is nog niet voor meteen. De 49-jarige technisch directeur heeft na zijn hartaanval op 30 december onherstelbare schade aan het hart opgelopen.

Vlak voor het slapengaan kreeg Overmars op 30 december 2022 een hartaanval, waarna hij de 112 belde en razendsnel per ambulance van zijn huis in Epe naar het ziekenhuis in Zwolle werd vervoerd. Op de operatiekamer bleek de grootste kransslagader verstopt, werd Overmars onmiddellijk gedotterd – met dotteren wordt een dicht of vernauwd bloedvat van de hartspier weer opengemaakt – en is een stent geplaatst. In zijn hart zit nu nog een bloedprop, die door middel van bloedverdunners moet worden verwijderd.

Aan het feit dat Marc Overmars maandag voor het eerst na zijn hartinfarct weer bij Antwerp is verschenen, moet volgens mensen in de omgeving van de technisch directeur dan ook niet te veel waarde worden gehecht. Zij zeggen dat er sprake is van onherstelbare schade aan zijn hart en dat de Nederlander nog een lange weg heeft te gaan voordat hij zijn werkzaamheden eventueel volledig kan hervatten. Die lezing wordt door Overmars desgevraagd bevestigd.

Ronald Koeman

Het onheil dat Overmars trof, toont veel overeenkomsten met de situatie van gewezen en nieuwe Oranje-bondscoach Ronald Koeman in mei 2020. Ook hij werd op zijn bed getroffen door een hartinfarct en met de grootst denkbare spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dotterbehandeling kreeg. Alleen lijkt de restschade bij Koeman, die maandag officieel als Nederlands bondscoach wordt gepresenteerd, kleiner dan bij zijn collega-oud-voetballer.

Door zuurstofgebrek als gevolg van het hartinfarct is een deel van Overmars’ hartspier afgestorven en kan het hart nog maar dertig in plaats van zestig of zeventig procent van zijn volume uitpompen. ‘Dat klopt. Ik moet het rustig aan doen en stapje voor stapje vooruit’, zegt de voormalig directeur van Ajax, die er op dit moment voor kiest verder niets te zeggen.

Half jaar

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, dat gespecialiseerd is in hart- en vaatziekten en via een woordvoerder meerdere malen benadrukt het dossier-Overmars niet te kennen, worden de cardiologen veelvuldig geconfronteerd met de gevolgen van een hartinfarct. In algemene zin en daarnaar gevraagd zegt cardioloog Luuk Otterspoor dat na ongeveer een half jaar pas de precieze schade kan worden opgemaakt. ‘Nu is er nog sprake van de acute fase, het hart heeft net een klap gehad. Waarschijnlijk – want dat is bij zeventig procent van de patiënten zo – zal de pompfunctie van het hart nog een aantal procent verbeteren. Dat komt in dat geval doordat een deel van de cellen herstelt en het hart gaat compenseren.’

Volgens Otterspoor slikken mensen die een hartinfarct hebben gekregen de rest van hun leven medicijnen. De gevolgen zijn volgens hem verschillend. ‘Patiënten kunnen moe zijn, kortademig worden en vocht vasthouden. Bovendien kunnen hartritmestoornissen ontstaan, maar ook komt het voor dat patiënten nauwelijks tot geen klachten hebben. In algemene zin kan worden gezegd dat het belangrijk is om af te vallen, veel te bewegen en – als diegene dat deed – te stoppen met roken.’