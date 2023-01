Duitsland stuurt tanks naar Oekraïne

Duitsland stuurt Duitse tanks naar Oekraïne, maar enkel op voorwaarde dat de Verenigde Staten hetzelfde doen.

Een Duitse overheidsbron bevestigde aan Reuters dat Duitsland wel degelijk de in Duitsland geproduceerde Leopard-tanks naar Oekraïne zal sturen. Die beslissing hing al enkele dagen in de lucht. Omdat de Navo-partners het niet eens geraakten over hoe Oekraïne best te bewapenen in de oorlog tegen Rusland, stelt Duitsland wel de voorwaarde dat ook de Verenigde Staten tanks moeten sturen.

Er wordt verwacht dat Biden de levering van Canadese Stryker-tanks aan Oekraïne zal goedkeuren. Amerikaanse tanks worden voorlopig niet verscheept naar het oorlogsgebied. Kiev drong er eerder bij de VS op aan om zogenaamde M1 Abrams-tanks naar Oekraïne te sturen. Maar bij zijn terugkomst van een bezoek aan het oorlogsgebied bevestigde de Amerikaanse onderminister van Defensie, Colin Kahl, aan Reuters dat die tanks niet geleverd zullen worden. De Verenigde Staten kondigden wel al aan dat ze 125 miljoen dollar voorzien om Oekraïne te helpen om hun electriciteitsnet te herstellen nadat het beschadigd is graakt na Russische aanvallen.

Op het Wereld Economisch Forum in Davos zei de Oekraïens president Volodimir Zelenski in een videoboodschap dat er dringend nood was aan Westerse tanks en luchtafweergeschut. Die moeten er zijn voor de Russen nieuwe raketaanvallen en gepantserde aanvallen kan opzetten, aldus de president.