Elise Mertens voorbij Lauren Davis, Alison Van Uytvanck en Greet Minnen dubbelen voort

Elise Mertens (WTA 32) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open in Melbourne. Het 26e reekshoofd versloeg de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 57) na 1 uur en 12 minuten tennis met 4-6 en 3-6.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 27-jarige Mertens en de 29-jarige Davis.

In de derde ronde (zestiende finales) staat Mertens tegenover het vijfde reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 5), haar voormalige dubbelpartner. De Wit-Russische zette de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 51) opzij met 6-3 en 6-1.

Mertens is nog de enige Belg in het enkelspel ‘down under’. Ze neemt voor de zesde keer deel aan de Australian Open. Bij haar debuut in 2018 haalde ze meteen de halve finales. De voorbije drie jaar strandde ze in de vierde ronde.

In het dubbeltoernooi vormt Mertens het vierde reekshoofd met de Australische Storm Hunter. Ze openen tegen de Russische Veronika Koedermetova - ook een ex-partner van Mertens - en haar landgenote Ljoedmila Samsonova.

Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck heeft zich donderdag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel bij de vrouwen op de Australian Open in Melbourne. Aan de zijde van de Oekraïense Anhelina Kalinina versloeg ze de Japanse Eri Hozumi en de Sloveense Tamara Zidansek in twee sets: na 1 uur en 17 minuten was de eindstand 6-7 (4/7) en 3-6.

In de tweede ronde spelen Van Uytvanck en Kalinina tegen de Kazachse Anna Danilina en de Indiase Sania Mirza (het achtste reekshoofd) of de Hongaarse Dalma Galfi en de Amerikaanse Bernarda Pera.

In het enkelspel werd Alison Van Uytvanck (WTA 68) maandag in de openingsronde uitgeschakeld door de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 15).

Minnen

Ook Greet Minnen heeft zich donderdag verzekerd van een plaats in de tweede ronde van het dubbelspel op de Australian Open in Melbourne. Met de Hongaarse Anna Bondar won ze met 6-4 en 6-1 vlot van de Poolse Alicja Rosolska en de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe (het veertiende reekshoofd).

Minnen en Bodnar komen in hun volgende wedstrijd uit tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Roemeense Monica Niculescu. Dat duo schakelde de Roemeense Jaqueline Cristian en de Duitse Tamara Korpatsch uit met twee keer 4-6.

In het enkelspel werd Greet Minnen (WTA 223) vorige week uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde.