Blauw van jou

1 Onze natuur

Canvas 21.20-22.10 uur

Heikikkers die zo geil zijn dat ze er blauw van uitslaan en stekelbaarsmannetjes die hun nakomelingen zuurstof toewuiven: er zitten onvergetelijke scènes in deze reeks over de Belgische fauna en flora die Canvas vanavond aftrapt. Het idee voor de tv-reeks was er eerst, al kwam de gelijknamige bioscoopfilm vroeger uit. Voor wie even ongeduldig is als een heikikker: de eerste drie af­leveringen staan vanaf vandaag op VRT Max.

2 Walk the line

VTM 3 22.20-00.40 uur

Uitstekende biopic over countryster Johnny Cash en zijn grote liefde June Carter. Joaquin Phoenix en Reese Witherspoon zijn meeslepend goed.

3 Conan the barbarian

VTM 4 20.35-22.55 uur

Gespierde fantasyfilm uit 1982 over een gevreesde krijger met een lederen speedo die de doorbraak betekende van Arnold Schwarzenegger als filmheld. De speedo was daarentegen al populair.

4 Wayne

Op Streamz

Topfictie over een tienerjongen met een fascinatie voor ­Conan the Barbarian, die zich ook zo gaat gedragen.