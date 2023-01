De premier van Finland Sanna Marin heeft indruk gemaakt op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Een video van een interview met de premier waarin ze haar steun voor Oekraïne uitdrukt, is op Twitter al 1,8 miljoen keer aangeklikt. ‘We weten niet wanneer de oorlog zal eindigen, maar Oekraïne zal winnen’, stelt ze. Bekijk enkele fragmenten uit het spraakmakende interview in bovenstaande video.