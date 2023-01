Officieel: Anderlecht laat jeugdproduct Aït El Hadj naar Genk vertrekken

De transfer van Anouar Aït El Hadj (20) van Anderlecht naar Racing Genk is volledig afgerond. Dat hebben de clubs woensdagmiddag meegedeeld. El Hadj trekt de deur in Neerpede na ruim tien jaar achter zich dicht en tekent een contract voor 4,5 seizoenen bij de competitieleider.

‘Anouar past perfect in de filosofie van KRC Genk en verpersoonlijkt het attractief voetbal dat we hier willen brengen. Ik kijk ernaar uit om hem aan de groep toe te voegen’, aldus Genk-coach Wouter Vrancken, die El Hadj er heel graag bij wou, op de clubwebsite.

‘Anouar is een keuze zowel op korte als op middellange termijn’, zegt Head of Football Dimitri De Condé. ‘In het eerste gesprek werd meteen duidelijk dat hij geloofde in het project van KRC Genk en dat hij heel veel goesting uitstraalt om bij te dragen aan onze successen dit seizoen en de komende seizoenen. We kijken ernaar uit om hem te zien schitteren in ons blauw en wit.’

Ook Anderlecht communiceerde over het vertrek van El Hadj, die al ruim tien jaar - de helft van zijn leven - voor paars-wit speelde. ‘Op zijn 20ste verlaat de jonge Brusselaar nu paars-wit, maar hij zal altijd een graag geziene gast blijven op Neerpede’, klinkt het bij Anderlecht.

Op de clubwebsite van RSCA lichtte de vleugelaanvaller zelf zijn beslissing toe. ‘Dit is een erg moeilijke beslissing’, aldus El Hadj. ‘Ik kwam hier binnen als kleine jongen en ze hebben hier van mij een man gemaakt. Alle coaches, de staf, alle spelers... Ik ben Anderlecht zo dankbaar voor alles wat het mij gegeven heeft. Anderlecht is de club van mijn hart. Maar ik denk dat het nu de beste keuze is om aan een nieuwe uitdaging te beginnen in een andere omgeving.’