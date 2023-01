Koningin Mathilde wordt 50 en heeft het vak van vorstin geperfectioneerd

Vrijdag wordt koningin Mathilde vijftig jaar en in juli is ze tien jaar koningin. Mathilde lijkt vanop een afstandje misschien een beetje saai. Maar als koning Filip populair is, dan is dat toch vooral dankzij haar. En volgens wie het meent te weten, heeft Mathilde het vak van vorstin geperfectioneerd. Wat maakt van haar de perfecte koningin?





Het boek ‘De macht van Mathilde’ door Jo De Poorter is uitgegeven bij Pelckmans.

