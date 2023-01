Filipijnse journalist en Nobelprijswinnaar Maria Ressa vrijgesproken van belastingontduiking: ‘Het recht zegeviert’

Maria Ressa, oprichter en hoofdredacteur van de Filipijnse nieuwssite Rappler, haalt haar slag thuis voor het hof van beroep in Manilla. De rechter heeft haar en de nieuwssite vrijgesproken van een aanklacht wegens belastingontduiking. ‘Een overwinning voor elke Filipino die onterecht beschuldigd wordt’, klonk het zichtbaar opgelucht. Al zijn haar problemen nog lang niet van de baan.

De Filipijnse journaliste en Nobelprijswinnares Maria Ressa en Rappler, de nieuwssite die ze mee oprichtte, zijn woensdag vrijgesproken van belastingontduiking. Het Filipijnse ministerie van Justitie legt zich neer bij de uitspraak. ‘Vandaag zegevieren de feiten en de waarheid’, zei de emotionele hoofdredacteur na de uitspraak van het hof van beroep in Manilla tegen de aanwezige pers. De journaliste en Rappler werden ervan beschuldigd valse informatie te hebben verstrekt in een belastingaangifte na een obligatieverkoop aan buitenlandse investeerders in 2015.

‘De aanklachten waren politiek gemotiveerd en klonken ons ongeloofwaardig in de oren. Het gaat om schaamteloos machtsmisbruik met de bedoeling om journalisten ervan te weerhouden hun stiel uit te oefenen’, zei ze nog. De aanklacht voor belastingontduiking wordt beschouwd als een poging tot intimidatie. Ressa en haar redactie haalden zich met kritische berichtgeving over de Filipijnse war on drugs de woede van het regime op de hals.

Hangende zaken

De vrijspraak is welgekomen voor Ressa, maar daarmee zijn de donkere wolken boven haar nieuwssite nog lang niet verdwenen. Ressa en Rappler kijken nog tegen tal van andere strafzaken aan. Er hangen haar nog een belastingzaak, een beroep tegen een veroordeling vanwege smaad en een sluitingsbevel tegen de nieuwssite boven het hoofd. Gevraagd naar die andere rechtszaken, antwoordde Ressa dat ze uitgaan van het ergste, maar dat ze blijven doorgaan.

Geen verbetering

Het is die strijdlust die heeft geleid tot Ressa’s status als icoon van de persvrijheid. In 2021 won ze samen met de Russische journalist Dmitri Moeratov de Nobelprijs voor de Vrede. Doorheen de jaren bleef Ressa onverminderd kritisch voor Rodrigo Duterte, die tot vorig jaar president van de Filipijnen was. Zijn drugsoorlog leidde tot duizenden doden en onder zijn presidentschap kwam de al beperkte persvrijheid in het land nog verder onder druk.

Sinds 1992 zijn in het Aziatische land al 94 journalisten vermoord. Het ziet er niet naar uit dat het er onder Ferdinand Marcos Jr. – sinds vorige zomer de opvolger van Duterte – op vooruit zal gaan. In oktober werd nog een regimekritische radiojournalist in zijn auto neergeschoten door twee mannen op een motor.