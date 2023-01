Marc Angel volgt Eva Kaili op als vicevoorzitter van Europees Parlement

De Luxemburgse socialist Marc Angel wordt een van de veertien ondervoorzitters van het Europees Parlement. Hij vervangt Eva Kaili. De Griekse politica werd de laan uitgestuurd door haar betrokkenheid in het corruptieschandaal Qatargate.

Twee stemrondes waren er nodig om van de Luxemburger Marc Angel (S&D) vicevoorzitter van het Europees Parlement te maken. Uiteindelijk stemden 307 parlementsleden in met zijn vicevoorzitterschap. Geen verrassing, schrijft de Europese nieuwswebsite Politico. Er was een voorakkoord tussen de drie grootste fracties in het parlement: de socialisten, de christendemocraten en de liberalen. Die maakten aan het begin van de legislatuur afspraken over de te verdelen functies. En die werd vandaag in Straatsburg gevolgd.

Al schoven concurrerende fracties wel andere kandidaten naar voren. De Italiaanse Annalisa Tardino (Lega) leek bij voorbaat afgeschreven. Zij maakt deel uit van de extreemrechtse I&D-fractie. Daarrond heerst een cordon sanitaire. Een andere kandidate, de Franse Gwendoline Delbos-Corfield nam deel aan de stemming voor de groene fractie, maar moest de duimen leggen.

Hoewel parlementsvoorzitter Roberta Metsola de stemming als een formaliteit behandelde, ging het wel om een pijnlijke, noodgedwongen stemming. De vorige vicevoorzitter, de Griekse socialiste Eva Kaili, werd uit haar functie ontheven door haar betrokkenheid in het corruptieschandaal Qatargate. Bij huiszoekingen vonden speurders al voor 900.000 euro aan bankbiljetten, allicht toegestopt door Qatar om haar mening over het land bij te stellen.